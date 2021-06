https://it.sputniknews.com/20210614/migranti-192-trasferiti-a-pozzallo-a-bordo-12-positivi--11728657.html

Migranti, 192 trasferiti a Pozzallo: a bordo 12 positivi

Imbarcati 192 migranti arrivati sabato scorso a Lampedusa, si corre per liberare l'hotspot. 14.06.2021, Sputnik Italia

Si attende a Pozzallo, Sicilia, l'arrivo della nave Snav Adriatico con abordo 192 migranti arrivati al centro accoglienza di Lampedusa sabato scorso. Dei migranti diretti a Pozzallo, 12 sono positivi al coronavirus. Da qui verranno poi trasferiti a Crotone.Grazie alla coordinazione della Prfettura di Agrgento, la Guardia costiera lavora senza sosta per trasferire i migranti. Nella giornata di ieri, 110 sono stati imbarcati per Porto Empedocle, con destinazione finale Crotone, stessa meta dei 192 di oggi.Altri 100 migranti lasceranno oggi Lampedusa, diretti smpre a Cara di Crotone, mentre 80 verranno strasferiti a Caltanissetta. 80 minori non accompagnati saranno imbarcati per Porto Empedocle.

