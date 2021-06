https://it.sputniknews.com/20210614/mascherine-per-i-bambini-emozioni-indecifrabili-11742995.html

Mascherine, per i bambini emozioni indecifrabili

Mascherine, per i bambini emozioni indecifrabili

La mascherina sul viso è un’immagine a cui ci siamo abituati tutti, ma il suo impatto nel comprendere le emozioni da parte dei più piccoli è davvero... 14.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-14T20:37+0200

2021-06-14T20:37+0200

2021-06-14T21:42+0200

interviste

coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0e/11742875_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8aca85a1df32c6693656f450a5f1e48e.jpg

La mascherina rende indecifrabili per i bambini piccoli le emozioni di chi la indossa, soprattutto nella fascia di età che va dai tre ai cinque anni. Emozioni come felicità, rabbia, tristezza e paura sono difficili da riconoscere da parte dei più piccoli e questo rappresenta un rischio per le loro capacità di interazione sociale. Solo il 40% dei bimbi riesce a distinguere le emozioni.A sollevare il problema per la prima volta è stato lo studio effettuato dal team di ricerca guidato da Monica Gori, psicologa, responsabile di U-Vip (Unit Visually Impaired People) dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), che ha rilasciato un’intervista a Sputnik Italia.— Per i bambini capire le emozioni dietro la mascherina è veramente difficile. Monica Gori, ci può parlare del suo studio in merito?— Abbiamo fatto uno studio in cui abbiamo inviato un questionario online a numerosi bambini e adulti: si trattava di una serie di immagini di emozioni da riconoscere prima con la mascherina e successivamente senza mascherina. I bimbi dovevano dire se riconoscevano emozioni come la paura, felicità, rabbia, sorpresa oppure niente.— Quali sono i rischi per i bambini e per il loro sviluppo sociale legati alle mascherine?A distanza di un anno stiamo ripetendo lo studio per cercare di capire se dopo questo lasso di tempo c’è stato un cambiamento nel modo in cui i bambini percepiscono le mascherine. Io mi aspetto che dopo aver tenuto le mascherine per un anno i bambini che sono molto plastici magari hanno imparato a riconoscere le emozioni solo dagli occhi. I risultati non ce li abbiamo ancora.— Ad ogni modo finché l’uso della mascherina è obbligatorio i bimbi più piccoli hanno dei problemi ad interagire?— Sì, esatto. Abbiamo visto che per quanto riguarda la felicità e la tristezza i bambini riuscivano solo il 40% delle volte a capire se la persona davanti era felice o triste. Mentre quando si toglieva la mascherina rispondevano correttamente nell’80% dei casi. La felicità è un’emozione importante da comprendere …I bambini si trovavano molto confusi un anno fa.— Finché bisogna usare le mascherine quali misure dovrebbero essere adottate secondo lei per i bimbi e per chi è a stretto contatto con loro?— Credo che non sarebbe male avere delle mascherine trasparenti per gli educatori che sono a contatto con i bambini dai 3 ai 5 anni. Oppure si possono far fare dei giochi con il riconoscimento delle emozioni, fare dei training di questo tipo.— Possiamo dire che l’aspetto psicologico e sociale della pandemia è stato sottovalutato, soprattutto per quanto riguarda i più piccoli?

https://it.sputniknews.com/20210612/no-al-lavoro-minorile-dal-papa-i-bambini-sono-il-futuro-della-famiglia-umana-11711911.html

https://it.sputniknews.com/20210603/lallarme-i-bambini-sono-i-piu-colpiti-dalla-pandemia-a-rischio-catastrofe-generazionale-11573588.html

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tatiana Santi https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/198/46/1984696_769:0:3841:3072_100x100_80_0_0_d8290592dbe83e77a43e4d8e7fe5f084.jpg

Tatiana Santi https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/198/46/1984696_769:0:3841:3072_100x100_80_0_0_d8290592dbe83e77a43e4d8e7fe5f084.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatiana Santi https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/198/46/1984696_769:0:3841:3072_100x100_80_0_0_d8290592dbe83e77a43e4d8e7fe5f084.jpg

interviste, coronavirus