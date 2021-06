Macron: Erdogan favorevole al ritiro dei mercenari stranieri dalla Libia

“Abbiamo discusso della questione Libia con il presidente Erdogan. Penso che abbiamo trovato chiari punti di convergenza per mantenere il regime di cessate il fuoco da un lato, dall'altro per mantenere l'obiettivo di far svolgere le elezioni il 24 dicembre", ha detto Macron in una conferenza stampa a margine del vertice della Nato.