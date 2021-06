https://it.sputniknews.com/20210614/jens-stoltenberg-relazioni-nato-russia-al-minimo-storico-dalla-guerra-fredda-11734036.html

Jens Stoltenberg: relazioni NATO-Russia al "minimo storico" dalla guerra fredda

La notizia arriva mentre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dovrebbe tenere negoziati con il presidente russo Vladimir Putin questa settimana a Ginevra... 14.06.2021, Sputnik Italia

I legami della NATO con la Russia sono al loro punto più basso dalla fine della guerra fredda, ha detto il segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg. Allo stesso tempo, Stoltenberg ha osservato che la NATO si batte per il dialogo con Mosca, un fatto che, ha detto, non è un segno di debolezza. Le dichiarazioni di Stoltenberg arrivano il giorno dopo che il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha detto che Biden vuole tenere una discussione a porte chiuse con i leader della NATO sul suo prossimo incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Biden "farà il duro" con la RussiaI media statunitensi hanno riferito in precedenza che Biden invierà "un messaggio forte" alla Russia durante l'incontro con Vladimir Putin. Le relazioni tra Mosca e Washington sono state tese nell'ultimo decennio, con gli Stati Uniti che accusano la Russia di ingerenza elettorale, attacchi informatici e atti ostili contro gli interessi americani, accuse respinte con veemenza dal Cremlino. Le due parti hanno anche interessi contrastanti su una varietà di questioni, come Siria, Iran e Ucraina.Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che Putin vuole migliorare i legami USA-Russia, ma ha osservato che sarebbe possibile solo con la comprensione e la considerazione degli interessi reciproci. Oltre alle questioni elencate in precedenza, entrambi i presidenti dovrebbero discutere il trattato New Start, le minacce alla sicurezza globale, le questioni ambientali e la Bielorussia.

