Green pass, per nuovo dpcm è scaricabile sul sito tematico e sulle app 'Immuni' e 'Io'

14.06.2021

Il green pass potrà essere scaricato dal sito web tematico e attraverso le app 'Immuni' e 'Io', oltre che dal fascicolo sanitario elettronico. Lo prevede la bozza del nuovo dpcm messa, anticipata dall'Adnkronos, a punto dalla presidenza del Consiglio con i ministeri della Salute, dell'Innovazione tecnologica e la transizione digitale e delle Finanze.Il Gateway, la piattaforma informatica UE che fornisce il pass e lo rende valido in tutti i Paesi del blocco, intanto è operativo da inizio mese. Alcuni Paesi hanno già iniziato a rilasciare certificati, finora emessi nell'ordine di oltre un milione. Ha diritto al green pass dal primo luglio - quando il regolamento in questione sarà approvato - chi è stato vaccinato con entrambe le dosi, chi è risultato negativo ad un tampone molecolare o un antigenico rapido effettuato entro le 48 ore, chi è guarito e chi, a dopo il tampone negativo, è uscito dall’isolamento.Intanto, nella giornata di oggi, il Consiglio UE ha approvato la decisione di revocare le restrizioni ai viaggi all'interno del territorio comunitario per i cittadini che disporranno di green pass.

