https://it.sputniknews.com/20210614/federazione-centrodestra-agli-italiani-discussioni-da-palazzo-non-interessano-dice-meloni-11740782.html

Federazione centrodestra? Agli italiani discussioni da palazzo non interessano, dice Meloni

Federazione centrodestra? Agli italiani discussioni da palazzo non interessano, dice Meloni

Giorgia Meloni non vuol sentir parlare di chi è il capo del centrodestra e nemmeno di federazione. Sono discussioni lunari, che non interessano gli italiani... 14.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-14T22:34+0200

2021-06-14T22:34+0200

2021-06-14T22:34+0200

politica italiana

giorgia meloni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/11669171_0:0:2988:1682_1920x0_80_0_0_3adf3e15ede2d9c40d52b71b03688eb1.jpg

Nel centrodestra appassiona l’argomento Federazione e così anche Giorgia Meloni è costretta a tornare sull’argomento affermando che “nell’Italia di oggi il tema della leadership è lunare. Come tutte queste discussioni da palazzo che non interessano a nessuno”.Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, intervenendo ad una iniziativa a Verona, come riportato da Askanews.E se la sua risposta è una sollecitazione dei giornalisti che le hanno chiesto, indirettamente è una risposta a Matteo Salvini che dell’idea della federazione di centrodestra si è fatto promotore.Quando tornerà la democraziaGiorgia Meloni non guarda alle manovre di Salvini per non perdere la leadership nel centrodestra, ora che i sondaggi danno Fdi a meno di 3 o 4 punti percentuali dalla Lega.Lei pensa al momento in cui la democrazia darà la parola agli italiani.Ed a proposito dei sondaggi e della collocazione in essi di Fratelli d’Italia, la presidente del partito di opposizione al governo Mario Draghi afferma:Non c’è che dire, quello di Giorgia Meloni è un discorso da vera leader che si prepara a coprire il potenziale ruolo di primo presidente del Consiglio donna della Repubblica italiana al termine delle prossime elezioni politiche che si dovrebbero svolgere non oltre la primavera del 2023.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica italiana, giorgia meloni