Denise Pipitone, secondo l'ex pm Angioni sarebbe viva e avrebbe una figlia

Denise Pipitone, secondo l’ex pm Angioni sarebbe viva e avrebbe una figlia

Denise Pipitone non solo sarebbe viva, ma avrebbe anche una figlia e forse non si sarebbe mai mossa dall'Italia. La notizia la fornisce l'ex pm che aveva... 14.06.2021

caso di denise pipitone

Un nuovo pezzo al puzzle della intricata vicenda che riguarda Denise Pipitone lo aggiunge l’ex magistrato Maria Angioni che per prima condusse le indagini sul caso e che si ritrovò davanti il muro di omertà e di presunte connivenze di tutta la famiglia che sapeva di essere intercettata.Il magistrato ha detto durante la trasmissione Storia Italiane su Rai 1 che ha inviato alla Procura della Repubblica e all’avvocato Frazzitta tutta la documentazione di cui è in possesso e che ora spetterà agli inquirenti valutare se quanto aveva in suo possesso corrisponde al vero o è un ulteriore, ennesimo colpo di scena che va ad infrangersi dopo essere stato pubblicamente annunciato in televisione.Cosa c’è di nuovo quindi?Il magistrato ha affermato che non è detto che andasse seguita la pista rom, ma che la pista della donna di Milano vista con la bimba e che chiedeva l’elemosina era comunque quella affidabile: “Diciamo che era un gruppo che forse chiedeva l'elemosina”.Quindi la bambina sarebbe stata ceduta ad una famiglia di strada, e sarebbe vissuta con loro per tutti questi anni e magari senza mai lasciare i confini nazionali?Se la pista del magistrato dovesse essere confermata dalla Procura si aprirebbero molti scenari inediti o sempre sospettati.Intanto il Partito Democratico vuole una commissione d'inchiesta sui lati oscuri di questa vicenda.

2021

