Da Carbis Bay parte la sfida dei G7 alla Cina. L'ira di Pechino: "Ingerenza negli affari interni"

I Paesi del G7 ammoniscono Pechino sui diritti umani e chiedono trasparenza sul Covid, ma aprono alla cooperazione sul clima. La replica del governo cinese: "Ci calunniano e violano i nostri interessi".

Una presa di posizione forte sui diritti umani, in particolare riguardo Hong Kong, Taiwan e la minoranza musulmana dello Xinjiang, la richiesta di maggiore trasparenza per permettere un’inchiesta “tempestiva” sulle origini del Covid, e soprattutto il lancio del Build Back Better World, il piano alternativo di Washington al progetto della Nuova Via della Seta di Pechino. È quanto emerge dal comunicato finale del G7 di Carbis Bay, in Cornovaglia, il primo in cui i leader si sono incontrati faccia a faccia dall’inizio della pandemia. Un summit in cui il convitato di pietra è stata proprio la Cina. Alla fine nel testo conclusivo della riunione, come riferiscono i media internazionali, è stato raggiunto un compromesso attraverso i riferimenti alla cooperazione, soprattutto sui cambiamenti climatici. Draghi, citato dall’Ansa, ha spiegato che gli USA stanno cercando di “ricostruire le alleanze tradizionali" che erano state "seriamente incrinate" rispetto all’era Trump. Sulle relazioni con la Cina, la posizione dell’Italia, ha poi fatto sapere il premier, coincide con quella espressa dai leader del G7. Ma la linea del presidente Biden, che chiede a Pechino di agire con “maggiore responsabilità”, non sarebbe condivisa da tutti. A spingere per un compromesso sarebbe stata soprattutto la cancelliera tedesca Angela Merkel, più incline al dialogo, mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha chiarito che il G7 non è "un club ostile alla Cina", ma che ci sarebbe la volontà di "lavorare” con Pechino “su tutti i dossier mondiali". Rassicurazioni che però non convincono il governo cinese, la cui reazione non si è fatta attendere. Lunedì mattina l’ambasciata di Pechino a Londra ha definito la dichiarazione conclusiva del G7 di Carbis Bay come una “interferenza negli affari interni cinesi”. In relazione alle accuse su Hong Kong, Taiwan e lo Xinjiang, Pechino non esita a parlare di "intenzioni sinistre di alcuni Paesi come gli Stati Uniti". “Difenderemo la nostra sovranità nazionale, sicurezza e interessi”, promette il governo cinese.Sulle origini del Covid, infine, l’ambasciata ha detto che l’inchiesta sul virus “non dovrebbe essere politicizzata” e che il gruppo di esperti costituito assieme all’OMS sta esaminando la questione in modo indipendente e secondo le procedure della stessa organizzazione.

