Covid, Regno Unito ritarderà riapertura per paura diffusione variante Delta

Covid, Regno Unito ritarderà riapertura per paura diffusione variante Delta

Gli scienziati britannici hanno avvertito in precedenza che il paese dovrà affrontare 100.000 casi di coronavirus ogni giorno a causa dell'aumento della... 14.06.2021

Il Primo ministro britannico Boris Johnson dovrebbe annunciare la revoca delle restrizioni sul coronavirus in Inghilterra il 21 giugno. Eppure, secondo i rapporti, il funzionario dovrebbe rimandare la riapertura da due a quattro settimane in una conferenza stampa lunedì. Gli esperti sanitari sono preoccupati che la variante Delta, identificata in India e del 60% più trasmissibile, raddoppi il rischio di ricoveri ospedalieri, vista anche la sua apparente resistenza ai vaccini. Il dottor Raghib Ali, consulente onorario in medicina acuta presso l'ospedale NHS Trust dell'Università di Oxford, ha affermato che il mese scorso è stato la struttura e stata la più trafficata, con il numero di casi gravi maggiore rispetto ai picchi della prima e della seconda ondata.Critiche da backbencher e aziendeSecondo i dati governativi, più di 41 milioni di persone hanno ricevuto una prima dose di vaccino e quasi 30 milioni sono completamente vaccinate. Uno studio condotto da Public Health England ha mostrato che un singolo colpo di inoculazione è efficace soltanto di circa il 33% contro la variante Delta. Una seconda dose aumenta la protezione a circa l'81%. Tuttavia, il rinvio potrebbe far arrabbiare i backbencher conservatori e gli imprenditori, che mettono in guardia sulle terribili conseguenze per l'ecoomia già paralizzata. La Night Time Industries Association ha detto che altre quattro settimane di restrizioni sarebbero state devastanti per i locali notturni, che sono stati chiusi dallo scorso marzo. Gli imprenditori hanno già speso milioni di sterline per rendere i loro locali Covid-friendly solo per aspettare altre due o quattro settimane. Danno anche per l'Italia...Il continuo delle restrizioni nel Regno Unito non avrà un impatto negativo soltanto sulla loro economia, ma anche su quella del Bel Paese.Importanti anche per l'esportazione dei prodotti nazionali: il Regno Unito è infatti al quarto posto tra i partner commerciali del Bel Paese per cio e bevande, e i turisti di ritorno dalle vacanze in Italia molto spesso acquistavano i prodotti gustati durante la permanenza sul territorio prima di rientrare.

