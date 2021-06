https://it.sputniknews.com/20210614/covid-italia-vaia-nessun-problema-per-mix-di-vaccini-11728325.html

Covid Italia, Vaia: "Nessun problema per mix di vaccini"

14.06.2021

Lo ha detto il direttore dell'Istituto Spallanzani Francesco Vaia, ribadendo come un possibile mix di dosi vaccinali, come Pfizer e Moderna, dopo una prima dose del farmaco di AstraZeneca non solo non sia per nulla rischioso, ma possa al contrario "rafforzare la risposta immunitaria" e "aiutare a produrre piú anticorpi". Da tenere in considerazione l'età dei vaccinati: per gli over 60, infatti, è sicuro ricevere il vaccino AstraZeneca sia come prima che come seconda dose, mentre Vaia sostiene che chi è sotto questa fascia dovrà ricevere la seconda vaccinazione con Moderna o Pfizer.Le dichiarazioni di Vaia si basano su uno studio di vaccinazione eterologa delle autorità sanitarie inglesi e spagnole, dove sono stati analizzati pazienti che hanno ricevuto una prima dose di un vaccino ad adenovirus e una seconda a RNA: la capacità di produrre anticorpi in questi pazienti si era rafforzata, riducendo al minimo il rischio di sviluppare una forma grave di coronavirus.Sulla stessa linea anche le dichiarazioni del ministro della Salute Roberto Speranza, che ha anche incitato le Regioni ad "allinearsi" per bloccare la somministrazione del farmaco di AstraZeneca agli under 60 sia per prima che per seconda dose, come da direttiva del CTS.Contrario invece il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che oltre ad annunciare la piena rimozione dei vaccini a vettori virali (come AstraZeneca) nella Regione, si è opposto al mix di vaccini diversi. Per gli over 60 che hanno già effettuato una prima vaccinazione con AstraZeneca, sarà possbile concludere il ciclo con lo stesso, mentre per coloro sotto i 60 non verranno somministarte dosi di vaccino diverse dalla prima.

