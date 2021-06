https://it.sputniknews.com/20210614/covid-italia-preoccupa-la-variante-delta-bassetti-sequenziare-i-nuovi-contagiati-11736280.html

Covid Italia, preoccupa la variante Delta. Bassetti: "Sequenziare i nuovi contagiati"

"Si la mix di vaccini, ma è il medico che dovrebbe decidere se inoculare o no, non il cittadino", l'opinione dell'esperto. 14.06.2021, Sputnik Italia

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

Monitorare la situazione per evitare la creazione di "cluster da variante indiana", le parole chiave del direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti ad Adnkronos Salute."Serve un'attenta sorveglianza che con i numeri attuali italiani possiamo sequenziare tutti i nuovi contagi e verificare se c'è la variante", ha detto, incitando alla prudenza in quanto la variante Delta, benché coperta dai vaccini in circolazione, risulta abbastanza resistente ai farmaci anti-Covid, di cui una sola dose garantisce una copertura di appena il 30% contro questo ceppo.L'esperto è d'accordo anche alla possibilità di fare 'mix' di vaccini, tema di discussione proprio in questi giorni.

