https://it.sputniknews.com/20210614/covid-italia-in-zona-bianca-mascherina-anche-per-i-vaccinati---andreoni-11734880.html

Covid Italia, in zona bianca mascherina anche per i vaccinati - Andreoni

Covid Italia, in zona bianca mascherina anche per i vaccinati - Andreoni

Una misura ritenuta ancora necessaria per contenere e limitare la diffusione della mattia, dopo i trend in calo nel paese si consiglia cautela. 14.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-14T23:09+0200

2021-06-14T23:09+0200

2021-06-14T23:09+0200

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/11592806_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_d37c63c5d8218f3afad7d39fe4f482b2.jpg

Passate in zona bianca oggi altre 5 regioni e una provincia autonoma, con l'ulteriore allentamento delle misure restrittive, tra le quali gli spostamenti, orari di operatività dei locali, presenza nei ristoranti e bar, palestre e piscine al chiuso e altre.Tuttavia, questo non implica un completo abbandono delle misure di prevenzione. Per Massimo Andreoni, direttore del reparto Malattie Infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali, alcune precauzioni dovranno comunque essere mantenute anche nella zona bianca.Andreoni ha ribadito che in questo momento è ancora necessario fare uso delle mascherine protettive, indifferentemente dalla zona e dallo stato di salute, quindi anche i vaccinati non sono esclusi da questa misura.Una certa preoccupazione anche per la variante Delta, rinvenuta per la prima volta in India e considerata del 60% più contagiosa di altri ceppi. Il vero pericolo di questa variante sta nella sua apparente resistenza ai vaccini: chi ha ricevuto soltanto una sola dose è infatti protetto soltanto al 30%, mentre aumenta all'80% per chi ha avuto due dosi.In Italia, sono 25 milioni che hanno ricevuto soltanto una delle due inoculazioni, e solo 15 milioni con due.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccinazione in italia, coronavirus in italia