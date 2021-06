https://it.sputniknews.com/20210614/covid-19-russia-5222408-contagi-13721-126801-decessi-371-4809647-guarigioni-8312-11729795.html

Covid-19, Russia: 5.222.408 contagi (+13.721), 126.801 decessi (+371), 4.809.647 guarigioni (+8.312)

In Russia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 13.721 nuovi contagi da coronavirus. 14.06.2021, Sputnik Italia

Il numero di casi di Covid-19 in Russia è aumentato di 13.721 nelle ultime 24 ore, arrivando a 5.222.408 in totale, ha detto ai giornalisti la sede operativa per il controllo della diffusione del coronavirus. Il giorno precedente, in Russia sono stati segnalati 14.723 nuovi casi di coronavirus. Il tasso di crescita è dello 0,26%, in drastico aumento rispetto alla settimana scorsa.I decessi registrati nelle utime 24 ore sono stati 371, per un totale di 126.801. 8.312 persone sono invece guarite/sono state dimesse, in totale 4.809.647 dall'inizio della pandemia.

