https://it.sputniknews.com/20210614/coppa-america-brasile-vince-in-attesa-di-argentina--cile-11731541.html

Coppa America, Brasile vince in attesa di Argentina – Cile

Coppa America, Brasile vince in attesa di Argentina – Cile

Partita la Coppa America in Brasile nel bel mezzo di una pandemia che ha inferto gravi lutti nell'America Latina. Quest'oggi scendono in campo Argentina e... 14.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-14T13:18+0200

2021-06-14T13:18+0200

2021-06-14T13:18+0200

calcio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0f/10549281_0:700:2000:1825_1920x0_80_0_0_fe11c3bedff516d0203c56df109603ba.jpg

In parallelo agli Europei di calcio (in ritardo di un anno causa Covid), si disputa nelle Americhe la Coppa America.Ieri il Brasile ha imposto il suo gioco al Venezuela battendolo per 3 a 0 con un Neymar che ha fatto da regista per il primo e il terzo gol e che ha segnato su rigore il secondo.Il Venezuela, però, oltre ad essere stato battuto dal Brasile è stato decimato dal Covid-19 imponendo a molti giocatori l’esclusione dalla competizione.Brasile e Venezuela hanno inaugurato la Coppa America, come Italia e Turchia hanno inaugurato gli Europei di calcio e tutte e due le partite sono terminate con lo stesso risultato.Suggestioni a parte, quest’oggi è prevista la partita Argentina - Cile che si giocherà quando in Italia saranno le ore 23.00 di lunedì 14 giugno. Le due squadre fanno parte del Gruppo B della fase a gironi.Una Coppa America già vinta?Il Brasile è dato per favorito dopo aver ottenuto il trasferimento della competizione calcistica sul suo territorio a causa dell’esplosione della pandemia in Argentina, anche se nessuno degli Stati latino americani è effettivamente fuori dal pericolo Covid-19.L’Argentina resta comunque una delle squadre da battere, ma anche lo stesso Cile e l’Uruguay con la Colombia potrebbero ambire alla Coppa America.Per vedere la Coppa America al tempo dell’imperversare della pandemia, bisogna sintonizzarsi sui canali a pagamento di Sky e Sky Go o su quelli di Eleven Sports.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

calcio