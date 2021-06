https://it.sputniknews.com/20210614/cina-possibile-fuga-radioattiva-da-centrale-pechino-rassicura-valori-nella-norma-11732940.html

Cina, possibile fuga radioattiva da centrale, Pechino rassicura, "valori nella norma"

Cina, possibile fuga radioattiva da centrale, Pechino rassicura, "valori nella norma"

In precedenza, la CNN ha riportato del fuoriuscita di livelli pericolosi di radiazioni, ma Pechino ha velocemente smentito: "Non vero, livelli normali". 14.06.2021, Sputnik Italia

La situazione è ora monitorata anche da Framatome, una filiale del gruppo francese EDF, che sta controllando "l'evoluzione di uno dei parametri di funzionamento" della centrale nucleare di Taishan, nel Guangdong, Cina meridionale. I due reattori di Taishan sono attualmente gli unici EPR (European Pressurized Reactor o Evolutionary Power Reactor) ad essere entrati in servizio nel mondo. Altri sono attualmente in costruzione in Finlandia, Francia e Regno Unito. Questi reattori di terza generazione utilizzano acqua naturale all'interno del nocciolo per la refrigerazione e la moderazione dei neutroni.Framatome ha aggiunto che sta lavorando "per valutare la situazione e proporre una soluzione per affrontare qualsiasi potenziale questione connessa".Secondo un precedente report della CNN, vi era stata una perdita di radiazioni dalla centrale, e le autorità cinesi avrebbero aumentato i limiti dei livelli di radiazioni all'esterno dell'impianto per non chiudere il sito. Il governo di Pechino ha subito smentito queste accuse, rassicurando sul funzionamento dell'impianto nucleare nel Guangdong. La China General Nuclear Power Corp. ha inoltre informato che i livelli di radiazioni esterni e interni dell'impianto erano "nella norma". Hanno inoltre sottolineato come le operazioni nell'impianto Taishan vengano svolte rispettando la sicurezza e le regole ambientali previste.

