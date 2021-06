https://it.sputniknews.com/20210614/biden-sicuro-stati-uniti-sono-il-miglior-amico-di-israele-11738868.html

Biden sicuro, Stati Uniti sono il miglior amico di Israele

Il presidente americano Joe Biden si è congratulato per l'insediamento con il nuovo premier israeliano Naftali Bennett e con Yair Lapid, con cui condivide il... 14.06.2021, Sputnik Italia

israele

joe biden

usa

"La mia amministrazione è pienamente impegnata a lavorare con il nuovo governo israeliano per promuovere la sicurezza, la stabilità e la pace per israeliani, palestinesi e per l'intera popolazione della regione", ha affermato Biden in una dichiarazione scritta. Il presidente americano ha aggiunto che gli Stati Uniti sono i migliori amici di Israele. Bennett, a sua volta ha ringraziato il leader americano per i messaggi d'auguri ed ha detto di auspicare di lavorare "per rafforzare i legami tra i due Paesi".

