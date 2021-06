https://it.sputniknews.com/20210614/biden-sa-cosa-aspettarsi-da-putin-discutera-del-prossimo-vertice-con-alleati-nato-11728021.html

Biden 'sa cosa aspettarsi' da Putin, discuterà del prossimo vertice con alleati NATO

Biden 'sa cosa aspettarsi' da Putin, discuterà del prossimo vertice con alleati NATO

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden discuterà del suo prossimo vertice con il presidente russo Vladimir Putin a porte chiuse con gli alleati della NATO... 14.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-14T07:26+0200

2021-06-14T07:26+0200

2021-06-14T07:26+0200

relazioni usa-russia

dialogo usa-russia

joe biden

vladimir putin

usa

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0c/11714771_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dcded3f6083a5cd75bd307705a45db78.jpg

Dopo il vertice del G7 di questo fine settimana nella contea sud-occidentale della Cornovaglia nel Regno Unito, Biden si è diretto a Bruxelles, dove lunedì si terrà il vertice NATO. Intanto il portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha detto che Biden sa già cosa aspettarsi da Putin questo mercoledì.All'inizio di domenica, Biden ha detto che vorrebbe conferenze stampa separate con il presidente russo a Ginevra per evitare "imbarazzo", aggiungendo che non lo considera una "gara". I media usa hanno riferito che Biden ha deciso di tenere un presser separato in quanto i suoi migliori consiglieri diffidano di uno comune, con l'obiettivo di evitare lo scenario del vertice di Helsinki nel 2018. All'epoca, l'ex leader americano Donald Trump aveva accolto con favore le dichiarazioni di Putin sulla non interferenza nelle elezioni presidenziali del 2016 negli USA, respingendo i dati presentati dall'intelligence nazionale.La scorsa settimana, Biden ha intrapreso il suo primo viaggio all'estero per riconnettersi con i leader del G7, della NATO e dell'Unione Europea. Le tappe nel Regno Unito, in Belgio e in Svizzera mirano a sottolineare l'impegno degli Stati Uniti a ripristinare le alleanze, rivitalizzare le relazioni transatlantiche e lavorare in stretta cooperazione con gli alleati per affrontare le sfide globali. Il 16 giugno Biden incontrerà Putin a Ginevra per discutere un'ampia gamma di questioni bilaterali, tra cui la stabilità strategica e il controllo degli armamenti.A marzo, Biden ha dato il via a una tempesta diplomatica dopo aver risposto affermativamente quando gli è stato chiesto se considerava Putin un assassino durante un'intervista con ABC News. La Russia ha poi richiamato il suo ambasciatore da Washington per consultazioni sull'intera relazione bilaterale.

https://it.sputniknews.com/20210613/putin-elenca-obiettivi-principali-del-summit-con-biden-11722212.html

1

usa

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

relazioni usa-russia, dialogo usa-russia, joe biden, vladimir putin, usa, russia