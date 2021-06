https://it.sputniknews.com/20210614/biden-confonde-la-libia-e-la-siria-durante-discorso-su-russia---video-11736386.html

Biden confonde la Libia e la Siria durante discorso su Russia - Video

Durante una conferenza stampa al vertice del G7 il presidente americano Joe Biden ha più volte accusato erroneamente Mosca di ingerenza in Libia, secondo... 14.06.2021, Sputnik Italia

Il presidente americano, parlando della Russia, ha sostenuto la necessità di cooperazione in Libia, in particolare nel campo degli aiuti umanitari. Ha poi affermato che "la Russia ha incassato più di quanto possa masticare" nella ricostruzione della Siria, ma ha immediatamente aggiunto la Libia. Ha invitato Mosca ad aiutare a soddisfare i bisogni economici di base della "popolazione in difficoltà". Poi Biden ha iniziato a parlare di alcune altre aree di cooperazione tra Russia e Stati Uniti, ma si è interrotto, sottolineando che "non deve condurre negoziati in pubblico". In seguito gli assistenti del presidente statunitense hanno chiarito le sue parole: alla fine si è scoperto che Biden in tutti i casi aveva in mente la Siria, non la Libia. Tuttavia l'errore dell'inquilino della Casa Bianca non è sfuggito al web, dove è stato accusato di incompetenza. Dopo il vertice del G7 in Cornovaglia, Biden si è recato a Bruxelles, dove oggi prenderà parte al vertice della Nato. Tra due giorni sarà a Ginevra per incontrare Vladimir Putin. Come notato dal Cremlino, non vale la pena aspettarsi molto dall'incontro dei due presidenti per le grandi divergenze tra Russia e Stati Uniti.

