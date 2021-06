https://it.sputniknews.com/20210614/astrazeneca-morte-18enne-camilla-canepa-a-breve-lautopsia--11742587.html

AstraZeneca, morte 18enne Camilla Canepa: a breve l'autopsia

AstraZeneca, morte 18enne Camilla Canepa: a breve l'autopsia

Allo stesso tempo anche a Brescia è stata aperta un'inchiesta per il decesso di una donna 54enne che aveva ricevuto il vaccino anti-Covid Vaxzevria, prodotto... 14.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-14T21:08+0200

2021-06-14T21:08+0200

2021-06-14T21:08+0200

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/10384415_26:0:3667:2048_1920x0_80_0_0_bb981bed3a0711365626856fb73b427a.jpg

Presto si saprà qualcosa di più sul tragico epilogo del caso di Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante deceduta nei giorni scorsi secondo le prime analisi per le complicazioni di una trombosi nonostante due interventi di neurochirurgia al San Martino di Genova dopo aver ricevuto in un open day di sua spontanea iniziativa il vaccino anti-Covid prodotto dalla casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca.I risultati dell'autopsia combinati con l'analisi delle cartelle cliniche della ragazza e il certificato anamnestico compilato prima della somministrazione del vaccino, oltre alle testimonianze dei dottori che seguivano Camilla, dovrebbero ricostruire da un punto di vista medico il perché di questo tragico decesso. Al termine dell'autopsia arriverà il nulla osta per poter celebrare le esequie della giovane.Intanto a Brescia è stata aperta un'inchiesta per il decesso di una donna 54enne che aveva ricevuto il vaccino anti-Covid Vaxzevria, prodotto da AstraZeneca.Sin dall'inizio della campagna di vaccinazione, sia in Italia che in Europa e nel resto del mondo, il vaccino prodotto da AstraZeneca è sempre finito al centro della cronaca nera per le reazioni avverse spesso sfociate in decessi in alcuni soggetti, in particolare giovani donne. Al momento in Italia Vaxzevria è stato raccomandato esclusivamente agli over 60, nonostante l'Ema sia intervenuta per ribadire la validità di questo siero anti-Covid per tutte le fasce d'età, con i rischi superati di gran lunga dei benefici.

https://it.sputniknews.com/20210613/astrazeneca-speranza-sui-richiami-da-mix-vaccini-risposta-migliore-11722755.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccinazione in italia, coronavirus in italia