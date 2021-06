https://it.sputniknews.com/20210614/astrazeneca-legale-insegnante-morta-dopo-vaccino-responsabilita-casa-produttrice-11740946.html

AstraZeneca, legale insegnante morta dopo vaccino: "Responsabilità casa produttrice"

AstraZeneca, legale insegnante morta dopo vaccino: "Responsabilità casa produttrice"

Recentemente la Procura di Gela ha chiuso l'indagine a carico dei medici e degli infermieri, scagionati dai pm, per i quali la morte di Zelia Guzzo, vaccinata... 14.06.2021, Sputnik Italia

Lo scorso primo marzo era stato somministrato il vaccino anglo-svedese all'insegnante, morta tre settimane dopo un'improvvisa emorragia cerebrale. Ma né la famiglia della donna né i suoi legali vogliono chiuderla qui, poiché, come evidenziano gli avvocati Valerio Messina e Antonio Cozza, l'"omissione di alcuni rischi di trombosi nelle note informative non ha permesso alla insegnante di auto determinarsi in maniera libera e consapevole in ordine alla vaccinazione, che ricordiamo è frutto di un atto di amore verso se stessa e verso gli altri". I legali avevano già sottolineato come, nonostante numerose precedenti segnalazioni di casi di trombosi, specialmente nelle donne, sviluppati apparentemente dopo la somministrazione del vaccino, l'EMA avesse approvato il 29 gennaio 2021 la commercializzazione del farmaco. Solo dopo il decesso della loro assistita, inoltre, nelle possibili controindicazioni era stata inclusa la trombosi. Intanto per domani mattina il marito della donna, Andrea Nicola Nicosia, ha organizzato una manifestazione silenziosa di protesta davanti al Tribunale di Gela dalle 9:15.Oggi dopo le discussioni e le polemiche a seguito dell'eclatante caso, e purtroppo non unico anche se per la verità molto raro, della 18enne ligure Camilla Canepa, morta per le complicazioni di una trombosi dopo la somministrazione della prima dose di AstraZeneca in un open day, il CTS dell'Aifa ha dato l'ok all'uso della vaccinazione mista per i soggetti under 60 vaccinato con la prima dose di Vaxzevria, il siero anti-Covid prodotto dalla casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca.

