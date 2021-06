https://it.sputniknews.com/20210614/arabia-saudita-vieta-ai-non-vaccinati-contro-il-covid-di-visitare-negozi-e-centri-commerciali-11727639.html

Arabia Saudita vieta ai non vaccinati contro il Covid di visitare negozi e centri commerciali

Le autorità saudite hanno imposto il divieto a partire dal primo agosto di andare in negozi e centri commerciali ai cittadini del Regno che non hanno ricevuto... 14.06.2021, Sputnik Italia

Lo ha annunciato domenica il portavoce del ministero del Commercio, Abdel Rahman Al Hussein, riporta il portale Khabar Ajil.In precedenza le autorità dell'Arabia Saudita avevano annunciato che dal primo agosto la vaccinazione sarà obbligatoria per chi partecipa ad eventi economici, sportivi e culturali nel Paese.Nel Paese vicino all'Arabia Saudita, il Qatar, per fronteggiare la diffusione del virus è stato vietato di visitare negozi e centri commerciali ai bambini che non hanno compiuto i 12 anni.Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute saudita, nel Regno con una popolazione di 34,2 milioni di persone, dall'inizio della pandemia sono stati accertati oltre 465mila casi di contagio dal coronavirus, con 7.572 decessi. Oltre 10mila pazienti al momento stanno ricevendo assistenza medica. Più di 15,6 milioni di sauditi hanno ricevuto almeno una dose del siero anti-Covid.

