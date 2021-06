https://it.sputniknews.com/20210614/alta-velocita-napoli-bari-webuild-firma-contratto-da-370-mln-5000-posti-lavoro-11729953.html

Alta Velocità Napoli-Bari, Webuild firma contratto da €370 mln, 5.000 posti lavoro

Alta Velocità Napoli-Bari, Webuild firma contratto da €370 mln, 5.000 posti lavoro

Alta velocità al sud Italia e potenziamento delle linee regionali per una nuova mobilità su binari al passo con i tempi. I lavori procedono come dimostrano le... 14.06.2021, Sputnik Italia

Prosegue lo sviluppo dell’alta velocità sulla tratta ferroviaria Napoli-Bari. La società italiana quotata in borsa Webuild S.p.a. si è aggiudicata un contratto del valore di 367,2 milioni di euro per realizzare il tratto ferroviario che va da Orsara di Puglia a Bovino (entrami in provincia di Foggia).I lavori sul tratto ferroviario si estendono per 11,8 chilometri di lunghezza e riguarderanno la realizzazione di una nuova galleria e il raddoppio del binario. L’intervento non beneficerà soltanto l’alta velocità ma anche la linea ferroviaria storica già presente nel contesto. A lavori terminati, infatti, il tratto corrispondente della linea storica verrà abolito e il traffico ferroviario deviato sulla nuova tratta a doppio binario, spiega Teleborsa.Un grande progetto per 5 mila posti di lavoroLa linea dell’alta velocità Napoli-Bari, si inserisce in un più ampio progetto di potenziamento ferroviario sulla trasversale Napoli-Benevento-Foggia-Bari.Affianco alla costruzione dell’AV, che di recente ha vissuto un'accelerazione, sono in fase di costruzione il raddoppio delle linee ferroviarie che conducono a Benevento e Foggia, per garantire a questa porzione di sud Italia una mobilità alternativa e sostenibile all’altezza dei tempi odierni.I singoli binari, che richiedono ore ai pendolari per spostarsi, verranno quindi affiancate da un nuovo binario e da nuove varianti rispetto ai tracciati ora esistenti, che serviranno a dimezzare i tempi di percorrenza.Il trasporto su ferro in questa area geografica, al termine dei lavori, risulterà più competitivo.

