Al Policlinico di Bari in rianimazione uomo 54enne per ischemia: era stato vaccinato con J&J

La direzione sanitaria ha provveduto a segnalare il caso, come da prassi, al ministero della Salute e all'Aifa. 14.06.2021, Sputnik Italia

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

Non sembra esserci pace per i vaccini anti-Covid a vettore virale autorizzati in Europa prodotti dalla casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca e dalla multinazionale americana Johnson&Johnson. Con ancora fresco il tragico epilogo della 18enne di Sestri Levante Camilla Canepa, deceduta per le conseguenze nefaste di una trombosi dopo aver ricevuto la prima dose di AstraZeneca in un open day, questa volta la notizia dell'evento avverso arriva dalla Puglia, dove un uomo 54enne, vaccinato col siero anti-Covid monodose di J&J il 26 maggio scorso, è finito in rianimazione al Policlinico di Bari per un'ischemia.Secondo quanto riferito da fonti ospedaliere, l'uomo è giunto in ospedale il 12 giugno in condizioni "già molto compromesse". Prima del ricovero nel capoluogo pugliese, l'uomo aveva chiesto assistenza medica il 9 giugno nella struttura sanitaria di Acquaviva delle Fonti per un malore, ricevendo una prima terapia farmacologica "per trombosi venosa periferica".Ricordiamo che l'Aifa ha dato ufficialmente il via libera alla vaccinazione mista, con richiamo per gli under 60 che avevano ricevuto la prima dose di AstraZeneca con un vaccino a mRna. La decisione dell'Aifa non è allineata con quanto determinato dall'Ema, che oggi ha ribadito che il vaccino prodotto da AstraZeneca ha un "bilancio rischi-benefici positivo" e "il vaccino resta autorizzato per tutta la popolazione".

vaccinazione in italia, coronavirus in italia