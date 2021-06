https://it.sputniknews.com/20210613/venezuela-dalla-russia-arriva-nuovo-lotto-di-vaccino-sputnik-v-11717841.html

Venezuela, dalla Russia arriva nuovo lotto di vaccino Sputnik V

Il Venezuela è uno degli oltre 60 paesi al mondo ad aver approvato l'utilizzo di emergenza per il vaccino Sputnik V. 13.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-13T22:15+0200

Un nuovo lotto di vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V è arrivato in Venezuela, ha affermato l'ambasciatore russo a Caracas Sergei Melik-BagdasarovIl funzionario ha quindi sottolineato come tale mossa rappresenti un importante passo per il rafforzamento della collaborazione tra Mosca e Caracas.Il vaccino Sputnik V si basa sulla piattaforma collaudata e ben studiata di vettori adenovirali umani. L'efficacia del vaccino è pari del 97,6% secondo l'analisi dei dati su 3,8 milioni di russi vaccinati, superiore ai dati precedentemente pubblicati dalla rivista medica The Lancet (91,6%), dopo che erano stati segnalati in base ai risultati delle sperimentazioni cliniche dal Centro Gamaleya e dal Fondo russo per gli investimenti diretti.

