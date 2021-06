https://it.sputniknews.com/20210613/vaiolo-delle-scimmie-in-regno-unito-scoperti-2-casi-arrivavano-dallestero-11721557.html

Vaiolo delle scimmie in Regno Unito, scoperti 2 casi: arrivavano dall'estero

Le autorità sanitarie britanniche hanno assicurato che la situazione risulta esser sotto controllo e che i due contagiati, così come i loro contatti, non hanno... 13.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-13T22:41+0200

2021-06-13T22:41+0200

2021-06-13T22:41+0200

Almeno due casi di vaiolo delle scimmie sono stati identificati tra il Regno Unito e l'Irlanda del Nord.E' quanto si apprende da un comunicato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha precisato che il contagio è avvenuto all'estero e che entrambe le persone affette dal morbo fanno parte della medesima famiglia.Funzionari della sanità pubblica britannici hanno affermato che il caso zero avrebbe avuto origine all'estero e che entrambi i contagiati fanno parte della stessa famiglia e sono state ricoverate in un ospedale inglese.Cos'è il vaiolo delle scimmie?Secondo l'OMS, il vaiolo delle scimmie è derivante da un patogeno facente parte della medesima famiglia di virus del vaiolo. Di solito si verifica sporadicamente nelle zone boschive dell'Africa centrale e occidentale.Il vaiolo delle scimmie può essere trasmesso per contatto attraverso l'esposizione diretta ai fluidi corporei di un infetto. Il periodo di incubazione del vaiolo nelle scimmie è solitamente compreso tra 6 e 13 giorni, ma può variare da 5 a 21 giorni.Quali sono i sintomi del vaiolo delle scimmie?La malattia, che presenta due ceppi principali è spesso autolimitante, ovvero i suoi sintomi di solito si risolvono spontaneamente entro 14-21 giorni. I sintomi possono essere lievi o gravi e consistono in nella comparsa di eruzioni cutanee e lesioni possono essere molto pruriginose o dolorose. È stato documentato che il rapporto di mortalità per il clade dell'Africa occidentale è di circa l'1%, mentre per il clade del bacino del Congo può raggiungere il 10%.

