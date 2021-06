https://it.sputniknews.com/20210613/vaccino-johnson--johnson-il-sudafrica-toglie-dal-mercato-2-milioni-di-dosi-11719818.html

Vaccino Johnson & Johnson, il Sudafrica toglie dal mercato 2 milioni di dosi

Si tratta del secondo paese che sceglie per il blocco della distribuzione del vaccino Johnson & Johnson. 13.06.2021, Sputnik Italia

Il Sudafrica ha disposto il ritiro dal mercato di due milioni di dosi di vaccino anti Covid prodotto dalla Johnson&Johnson. Le dosi sono state prodotte nello stabilimento di Baltimora, dove nelle scorse settimane i test avevano rivelato che i componenti di AstraZeneca, prodotto nella stessa fabbrica, erano stati mescolati per errore nella formula di J&J. Venerdì la Food and Drug Administration, l'ente regolatore per i medicinali statunitense, aveva annunciato la distruzione di 60 milioni di dosi per possibili contaminazioni.Una simile decisione era stata presa nei giorni scorsi dalle autorità sanitarie canadesi, che avevano bloccato la distribuzioni di 300.000 dosi provenienti da Baltimora.Il vaccino Johnson & JohnsonIl vaccino contro il coronavirus a singola dose di Johnson & Johnson è stato approvato per l'uso di emergenza negli Stati Uniti alla fine di febbraio, diventando il terzo vaccino ad essere autorizzato dalla FDA oltre ai vaccini Pfizer / BioNTech e Moderna COVID-19.L'Agenzia europea del farmaco (EMA), da parte sua, ha rilasciato l'autorizzazione per tale siero l'11 di marzo.

