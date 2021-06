https://it.sputniknews.com/20210613/theresa-may-a-capo-della-nato-ministro-della-difesa-britannico-un-candidato-eccellente-11724430.html

Theresa May a capo della Nato? Ministro della Difesa britannico: "Un candidato eccellente"

Interpellato sulle voci che danno per possibile capo della Nato l'ex inquilina di Dowining Street, il ministro della Difesa britannico ha confermato che la sua... 13.06.2021, Sputnik Italia

In vista del vertice Nato di lunedì, si susseguono le voci sulla successione di Jens Stoltenberg, in scadenza nel 2022 alla fine di due mandati consecutivi. Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace, in un'intervista rilasciata a Le Formiche ha espresso il suo punto di vista su una possibile candidatura dell'ex primo ministro Theresa May. Tuttavia frena sulle voci che mettono il suo nome tra i favoriti di una ipotetica rosa di candidati. Tuttavia il ministro ha tenuto a precisare che il Regno Unito è "uno dei principali contribuenti della Nato, il Paese in Europa che spende di più" e che ambisce "sempre giocare un ruolo fondamentale nell’Alleanza".La successione di StoltenbergJens Stoltenberg è segretario generale dall'ottobre 2014 e il suo mandato è stato recentemente prorogato fino al 30 settembre 2022, il che significa che la "corsa" per sostituirlo è ancora nelle sue fasi iniziali. Le elezioni del segretario generale della NATO sono un processo informale svolto attraverso le discussioni degli stati membri sui potenziali candidati fino a quando non si trovano tutti d'accordo su un individuo.Mentre il trattato NATO non indica alcun limite su chi potrebbe diventare segretario generale - essenzialmente un diplomatico, che coordina gli Stati membri - normalmente un europeo ricopre questo ufficio, mentre un americano funge da Comandante supremo alleato in Europa. L'ultima volta che un britannico ha ricoperto la carica di segretario generale della NATO è stato tra il 1999 e il 2003, quando l'ex segretario alla Difesa George Robertson era a capo dell'alleanza.

