Sparatoria ad Ardea, morti l'anziano e i due bimbi colpiti. Il tiratore barricato in un villino

L'aggressore è barricato nel suo appartamento. La polizia sul posto.

Non ce l'hanno fatta l'anziano e i due bambini, di 3 e 8 anni rispettivamente, rimasti vittima di una sparatoria avvenuta all'interno del Consorzio Colle Romito, ad Ardea, sul litorale romano.A nulla è servito l'intervento di due eliambulanze, con i soccorritori che hanno tentato in tutti i modi di salvare la vita ai due piccoli, le cui condizioni erano apparse immediatamente come critiche.Ad aprire il fuoco un dipendente del Consorzio, che si è barricato in casa in seguito alla sparatoria.Le reazioni sui socialPaura e sgomento, sono queste le reazioni più diffuse degli utenti che hanno commentato quanto avvenuto ad Ardea sui social network.I residenti del comprensorio nel loro gruppo Facebook, hanno esortato tutti coloro che dovessero trovarsi a Colle Romito a non abbandonare la propria abitazione.Appare anche qualche indiscrezione sull'identità del presunto tiratore, che sarebbe "un ragazzo di 34 anni con problemi psichici".Secondo altre persone, già in precedenza l'uomo sarebbe stato denunciato alle forze dell'ordine per aver sparato dei colpi a vuoto.

