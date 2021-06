https://it.sputniknews.com/20210613/sconcerto-a-como-novantenne-stuprata-in-casa-arrestato-nigeriano-di-26-anni-11718924.html

Il giovane senza fissa dimora e senza permesso di soggiorno si era introdotto nell'abitazione della donna per un tentativo di furto. 13.06.2021, Sputnik Italia

Una storia agghiacciante arriva da Como: un'anziana signora di quasi 90 anni è stata aggredita in casa e violentata da un 26enne che si era introdotto nell'abitazione per un tentativo di furto. I fatti sono avvenuti a Lomezzo e risalgono alla notte tra venerdì e sabato, secondo quanto riporta il quotidiano La Provincia. Tra le 21 e le 22 di venerdì sera la donna avverte dei rumori e si reca in cucina sorprendendo il giovane mentre frugava fra le sue cose. A quel punto il 26 enne, anziché fuggire, si avventa sulla signora strattonandola e la trascina in un'altra stanza, dove abusa sessualmente di lei.Quando il giovane si allontana rubandole il cellulare, la donna sotto choc trova la forza di recarsi sino alla casa di uno dei suoi figli che, a quel punto, allerta i carabinieri. La descrizione del ragazzo ha permesso ai militari di identificare ed arrestare Destiny Dike, un nigeriano di 26 anni a cui è stato rifiutato l'asilo e che vive in un edificio abbandonato. "È una barbarie", ha commentato il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni su Facebook. "Servono porti chiusi, espulsioni, certezza della pena", ha twittato il leader della Lega, Matteo Salvini. "Tutta la mia solidarietà e vicinanza alla signora per l’indicibile orrore vissuto e alla sua famiglia", ha aggiunto.

