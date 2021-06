https://it.sputniknews.com/20210613/russia-trovati-dopo-ventanni-i-resti-di-un-pilota-di-elicottero-precipitato-nei-monti-del-caucaso-11722994.html

Russia, trovati dopo vent'anni i resti di un pilota di elicottero precipitato nei monti del Caucaso

Russia, trovati dopo vent'anni i resti di un pilota di elicottero precipitato nei monti del Caucaso

Un gruppo di ricerca dell'esercito russo ha trovato i resti di un pilota morto in un incidente di un elicottero Mi-24 della Guardia di frontiera nel febbraio... 13.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-13T22:06+0200

2021-06-13T22:06+0200

2021-06-13T22:06+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/490/41/4904192_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_737d943a11fc4c88784547971c11b51c.jpg

"La ricerca è stata condotta per quasi sei mesi in una zona montuosa e boscosa nel distretto di Vedeno. I resti di uno dei tre membri dell'equipaggio sono stati scoperti a quattro chilometri dal luogo dell'incidente. Sono stati nascosti dai miliziani del gruppo capeggiato da Khuseyn Gakaev, che operavano in questa zona", ha raccontato un militare del battaglione speciale motorizzato "Yug", che si è occupato delle operazioni.Dopo l'esumazione dei resti saranno effettuati esami genetici e altri per stabilire l'identità e in seguito i resti saranno consegnati ai parenti per il seppellimento. Inoltre, proseguiranno le ricerche dei resti di altri due membri dell'equipaggio che si presume siano sepolti nella stessa zona.L'elicottero Mi-24 della Guardia della frontiera russa con tre persone a bordo è scomparso nei monti del Cacuaso ceceno il 3 febbraio 2002. I frammenti dell'elicottero sono stati trovati dai militari circa due settimane dopo l'incidente. I piloti erano considerati dispersi mentre i terroristi affermavano di averli presi in ostaggio. Secondo i media, l'elicottero potrebbe aver perso la rotta per via delle condizioni meteorologiche sfavorevoli e scontrarsi contro una montagna.Il capo di un gruppo di terroristi Khuseyn Gakaev è stato neutralizzato, stando ai dati del ministero degli Interni russo, il 4 gennaio 2013 in un'operazione speciale. Nell'operazione sono stati uccisi 11 membri del gruppo, incluso Gakaev stesso e suo fratello Muslim.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo