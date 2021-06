https://it.sputniknews.com/20210613/putin-elenca-obiettivi-principali-del-summit-con-biden-11722212.html

Putin elenca obiettivi principali del summit con Biden

Il presidente russo Vladimir Putin, in vista del vertice con il suo omologo americano Joe Biden, ha affermato che le parti dovrebbero ristabilire i contatti... 13.06.2021, Sputnik Italia

Putin ha ricordato che ne sta parlando anche la Casa Bianca, ci sono diverse questioni interessanti per entrambe le parti:Il presidente russo ha definito l'ultima questione la più importante, in quanto "l'interruzione di interi sistemi portano a conseguenze gravissime".Il capo di stato ha osservato che prima di incontri di questo tipo, da entrambe le parti si cerca di ridurre la retorica negativa per creare un ambiente favorevole al lavoro.Putin e Biden si incontreranno per la prima volta come presidenti di Russia e Stati Uniti il ​​16 giugno a Ginevra.Nella giornata di ieri è stato reso noto che dopo i colloqui a Ginevra, i leader terranno conferenze stampa separate. La Casa Bianca ha affermato che questo formato, a suo parere, "è più appropriato".All'ultimo vertice Russia-Stati Uniti nel 2018 Donald Trump, l'allora capo di stato, ha messo in dubbio i risultati di un'indagine dell'intelligence americana sull'interferenza di Mosca nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2016 e quindi "ha dato a Putin l'opportunità di diffondere bugie". Ciò ha causato una dura reazione tra i politici statunitensi. Secondo il senatore John McCain, è stato "uno dei discorsi più vergognosi di un presidente americano" in sua memoria.Una fonte della NBC ha affermato che questa volta Biden intende mandare a Putin un "segnale forte" e applicare un approccio fondamentalmente diverso dalle "relazioni amichevoli" annunciate dall'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo il suo primo incontro con Putin.

