Palù (Aifa): “Abbiate fiducia nella scienza. Lo Stato deve gestire la regia dei vaccini”

La seconda dose di AstraZeneca per gli over 60 è sicura dice il presidente dell’Agenzia del farmaco e virologo difendendo le nuove indicazioni del Cts... 13.06.2021, Sputnik Italia

Non bisogna demonizzare gli Open day ma basarsi sui dati scientifici agendo nell’interesse della salute umana. Per questo, secondo il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, bisogna avere fiducia nella scienza e continuare a vaccinarsi, anche dopo il caso AstraZeneca e i dubbi sul siero.In un’intervista al Corriere della Sera, il virologo, ha spiegato che le nuove indicazioni del Cts per i vaccini a vettore adenovirale sono “basate sul principio di massima cautela” e stabiliscono che non vanno somministrati sotto i 60 anni.Quello che, però, va tenuto in considerazione, soprattutto dopo il caso della 18enne di Genova morta in seguito alla somministrazione di AstraZeneca “è che le decisioni sulla strategia vaccinale vanno prese in modo perentorio a livello centrale” e di “fronte a calamità nazionali è lo Stato che deve prendersi carico della regia”. La seconda dose di AstraZenecaPer il virologo, chi ha ricevuto AstraZeneca e ha più di 60 anni può fare il richiamo “con tranquillità”.Stesso ottimismo per i vaccini agli over 12 anni: “Avere fiducia nella scienza, guardare con ottimismo al futuro”, dice Palù.

