Nasa, due esopianeti scoperti da cittadini "scienziati" volontari di Planet Hunters

Cesar Rubio è uno dei migliaia di volontari che hanno recentemente annunciato la scoperta di due esopianeti, illustrata in uno studio pubblicato dalla Royal Astronomical Society.I due pianeti gassosi sono stati chiamati Planet b e Planet c. "Studiarli insieme, entrambi allo stesso tempo, è davvero interessante per vincolare le teorie su come i pianeti si formano e si evolvono nel tempo”, ha commentato Nora Eisner, dottoranda in astrofisica presso l'Università di Oxford nel Regno Unito e autore principale dello studio.Più di 29.000 persone a livello globale si sono unite allo sforzo TESS di Planet Hunters. Il team ha utilizzato i dati dell'osservatorio per identificare più di 100 esopianeti e oltre 2.600 sono ancora quelli in attesa di conferma.I cittadini scienziati che hanno classificato la curva di luce HD 152843 come possibile fonte di pianeti in transito, oltre a tre moderatori del forum di discussione di Planet Hunters, sono i coautori dello studio che ha annunciato la scoperta di questi pianeti.

