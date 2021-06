https://it.sputniknews.com/20210613/napoli-200-persone-festeggiano-in-strada-la-prima-comunione-20-multe-11718208.html

Napoli, 200 persone festeggiano in strada la prima comunione: 20 multe

Si rafforzano i controlli delle forze dell'ordine per garantire il rispetto delle misure anti-Covid. 13.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-13T12:17+0200

2021-06-13T12:17+0200

2021-06-13T12:17+0200

Nel corso della notte i Carabinieri della compagnia Stella sono intervenuti per interrompere una festa per una prima comunione in corso per strada, a Napoli, alla quale stavano partecipando circa 200 persone tra adulti e bambini.La multa è scattata per venti di loro, tra cui anche tre musicisti, e il principale organizzatore della festa, che aveva intenzione di festeggiare la comunione di suo figlio.I controlli in CampaniaI Carabinieri del comando Provinciale di Napoli sono impegnati in città e provincia per i controlli sulla movida, con particolare attenzione per la fascia oraria notturna.Controllate da parte dei Carabinieri della compagnia di Giugliano anche le strade provinciali, con oltre 200 persone identificate e 106 veicoli controllati.

