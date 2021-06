https://it.sputniknews.com/20210613/moratti-portare-un-pezzo-di-rai-a-milano-e-necessario-il-divario-con-roma-e-mortificante-11718656.html

Moratti: “Portare un pezzo di Rai a Milano è necessario, il divario con Roma è mortificante”

Moratti: “Portare un pezzo di Rai a Milano è necessario, il divario con Roma è mortificante”

La scelta del Cda convince la vicepresidente della Lombardia che da ex addetta ai lavori considera l’obiettivo di puntare sulla città meneghina una decisione... 13.06.2021, Sputnik Italia

Il Consiglio di amministrazione della Rai ha deliberato gli investimenti sul centro di produzione Rai a Milano e la decisione ha subito fatto scoppiare la polemica, con il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, in prima linea per difendere la centralità della sede di Roma. Ma per Letizia Moratti, vicepresidente della Regione Lombardia, il trasloco della Rai alla Fiera di Milano, per il successivo ampliamento e potenziamento è “necessario”.Parlando a Repubblica, Moratti, che è stata anche presidente della tv pubblica italiana, sottolinea che “la Rai è servizio pubblico e nella declinazione di pubblico c’è la specificità dei territori”.L’ampliamento e l’investimento sulla sede di Milano, invece, darà spazio alla creatività e colmerà “il divario” “mortificante” che esiste tra i centri di produzione Rai, a Milano solo 600 persone, contro le 6.000 di Roma. Le ragioni della scelta di MilanoPer Letizia Moratti la scelta di puntare sul capoluogo lombardo poggia su vari elementi di forza.Inoltre, nella Regione, esiste un’industria cinematografica fiorente, si possono sviluppare tematiche come quelle legate all’ambiente e alla salute. “Milano, ma anche la Lombardia, si sono sempre sapute reinventare. Cambiare, innovare, impegnarsi sino in fondo è la caratteristica di questi posti e di chi sceglie di abitarli”, conclude.

