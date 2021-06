https://it.sputniknews.com/20210613/migranti-raffica-di-sbarchi-a-lampedusa-14-in-un-giorno-hotspot-al-collasso-11717659.html

Migranti, raffica di sbarchi a Lampedusa: 14 in un giorno, hotspot al collasso

Migranti, raffica di sbarchi a Lampedusa: 14 in un giorno, hotspot al collasso

Dopo dieci giorni di tregua, sono ripresi nel week end gli sbarchi nella maggiore delle isole Pelagie. Sabato mattina in poche ore sono approdate 300 persone... 13.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-13T09:51+0200

2021-06-13T09:51+0200

2021-06-13T09:51+0200

migranti

sicilia

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/10210428_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_a8662f16457787578cbea366b489bd1f.jpg

Sbarchi a raffica e hotspot al collasso, in un fine settimana che vede di nuovo Lampedusa meta delle rotte mediterranee dei migranti. Dopo una pausa di circa 10 giorni, complici le buone condizioni metereologiche, 14 barchini in meno di 12 ore hanno portato 1.215 migranti sull'isola più grande delle Pelagie. Nella notte sono arrivate altre due imbarcazioni, intercettate al largo delle coste dalla Guardia Costiera. Un altro sbarco è in corso al molo Favarolo. Nonostante l'intensificazione degli arrivi che hanno portate le presenze dai 137 ospiti del centro ad oltre mille in meno di 24 ore, le autorità dell'isola tranquillizzano sul fatto che non c'è nessuna emergenza in corso. Sabato sera 57 migranti, tra cui minori non accompagnati e donne incinta, sono stati trasferiti con il traghetto di linea per Porto Empedocle, mentre domenica mattina, su disposizione della Prefettura, altre 110 persone partiranno con il traghetto Sansovine per essere poi trasferite a Crotone.

1

sicilia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

migranti, sicilia, italia