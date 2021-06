https://it.sputniknews.com/20210613/migranti-papa-francesco-il-mediterraneo-e-il-piu-grande-cimitero-deuropa-11721711.html

Migranti, Papa Francesco: "Il Mediterraneo è il più grande cimitero d'Europa"

Le parole del Papa pronunciate durante l'Angelus arrivano in occasione della cerimonia di accoglienza del relitto di un naufragio del 2015 in cui morirono 700... 13.06.2021, Sputnik Italia

"Il Mediterraneo è diventato il più grande cimitero d'Europa". lo ha detto questa mattina Papa Francesco durante l'Angelus in Vaticano, in occasione della cerimonia che si terrà domenica pomeriggio ad Augusta per ricordare il naufragio in cui morirono circa 700 persone oltre sei anni fa. Una delle più terribili tragedie del mare. Il relitto della barca affondata il 18 aprile del 2015 verrà accolto questo pomeriggio nella città portuense del siracusano. Nel naufragio persero la vita migranti provenienti da Algeria, Egitto, Somalia, Nigeria, Senegal, Mali, Zambia, Bangladesh, Ghana, che viaggiavano stipati nello scafo lungo 30 metri. Tra loro c'erano anche decine di bambini. Nel discorso da Piazza San Pietro il Pontefice ha poi toccato il tema dei bambini costretti a lavorare, a pochi giorni dalla Giornata Internazionale contro lo sfruttamento del lavoro minorile, definito una "forma di schiavitù di questi tempi, che imprigiona un numero di esseri umani pari alle popolazioni di Francia Spagna e Italia messe insieme", ha detto, aggiungendo che non è possibile chiudere gli occhi di fronte allo sfruttamento".Secondo le stime dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro oltre 150 milioni di bambini in tutto il mondo sono vittime dello sfruttamento da lavoro minorile. La pandemia, con l'incremento della povertà e la chiusura delle scuole, ha accentuato il fenomeno nei Paesi economicamente più fragili.

