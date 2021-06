https://it.sputniknews.com/20210613/mediterraneo-si-rafforza-lasse-francia-egitto-firmati-accordi-commerciali-da-17-miliardi-di-euro-11726684.html

Mediterraneo, si rafforza l'asse Francia-Egitto: firmati accordi commerciali da 1,7 miliardi di euro

Mediterraneo, si rafforza l'asse Francia-Egitto: firmati accordi commerciali da 1,7 miliardi di euro

Il governo egiziano ha annunciato domenica di aver firmato un numero di accordi sulla cooperazione del valore di 1,7 miliardi di euro con la Francia. 13.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-13T22:27+0200

2021-06-13T22:27+0200

2021-06-13T22:27+0200

economia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/490/87/4908712_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_fe3289e50c83ec360236f75e5042b664.jpg

I documenti interessano diversi settori tra cui:Inoltre, la parte francese sosterrà il welfare dell'Egitto per implementare un nuovo sistema dell'assicurazione medica.Il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly nel weekend ha avuto un incontro con il ministro dell'Economia e delle finanze francese Bruno Le Maire e con il direttore esecutivo dell'Agenzia Francese per lo Sviluppo (AFD) Remy Rioux. Durante la riunione si è svolta una cerimonia per la firma della serie di accordi tra le parti in diverse aree di cooperazione.Il ministro dell'Economia e delle finanze della Francia Bruno Le Maire da sabato si trova in Egitto in una visita ufficiale per i colloqui riguardo gli accordi sulla cooperazione tra i paesi.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, mondo