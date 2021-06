https://it.sputniknews.com/20210613/letta-stare-al-governo-ci-fa-bene-e-i-risultati-arrivano-da-anni-non-eravamo-primi-nei-sondaggi-11716754.html

Letta: "Stare al governo ci fa bene e i risultati arrivano. Da anni non eravamo primi nei sondaggi"

Il segretario Pd è soddisfatto del lavoro nei primi tre mesi del suo mandato e sull'alleanza con i M5S per le amministrative è fiducioso.

Ha appena iniziato il suo tour in tutta Italia, partendo dalla Puglia, Regione scelta per dimostrare che il Pd “non è il partito dei poteri forti e delle Ztl”.Il segretario Dem Enrico Letta, parlando al Corriere della Sera, ha commentato i dati dei sondaggi che danno il suo partito in vantaggio per la prima volta da anni: “Non mi sento isolato, vedo che i risultati arrivano e che stare al governo con Draghi ci fa bene”. Per Letta “non è vero che siamo ai margini come ci raccontano. Noi ci siamo e ce la giochiamo se stiamo uniti, se siamo classe dirigente”. Un messaggio inviato all’ala renziana già pronta a fargli la guerra non appena saranno passate le amministrative. Il confronto con la destraLetta afferma di non aver paura di un exploit di Meloni alle amministrative a scapito dei partiti che appoggiano il governo Draghi.E sull’alleanza con il Movimento 5 Stelle e le possibili divergenze con l’ex premier Giuseppe Conte aggiunge: “Io cerco ragioni per andare d’accordo con Conte, non cerco distinzioni”.

