L’Ema spiazza tutti: meglio evitare AstraZeneca avendo a disposizione gli mRna

Il presidente della task force sui vaccini Cavalieri spiega che una volta migliorato il quadro epidemiologico sarebbe stato meglio privilegiare altri sieri ed... 13.06.2021, Sputnik Italia

Le indicazioni dell’Agenzia europea del farmaco sui vaccini anti-Covid hanno risentito in questi mesi del “contesto pandemico” nel rapporto rischi benefici. È accaduto anche per AstraZeneca, per cui, a marzo l’Agenzia aveva indicato che non c’erano prove per dare delle restrizioni. Adesso, però, il presidente della task force sui vaccini dell’Ema aggiusta il tiro.In un’intervista a La Stampa, Marco Cavalieri spiega: “Nei giovani i rischi della malattia calano e il messaggio per loro potrebbe essere di usare preferenzialmente i vaccini a mRna, ma la scelta la lasciamo a i singoli Stati”.Quindi sugli Open day, l’Ema si sarebbe augurata “un approccio più cauto”, sottolinea Cavalieri che si esprime anche su Johnson&Johnson che “è preferibile riservare agli over 60”. E quindi in prospettiva, con una maggiore disponibilità di vaccini come Pfizer e Moderna, AstraZeneca sarebbe stato da vietare per tutte le fasce di età, afferma Cavalieri parlando di “un’opzione che molti Paesi, come Francia e Germania, considerano alla luce della maggiore disponibilità dei vaccini a mRna”. La seconda dose eterologaPer l’esperto, invece, non ci sono incertezze sul vaccinare gli under 60 che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca con un altro siero.In particolare, servirà verificare il grado di protezione nei prossimi mesi. La 18enne di GenovaPer Cavalieri il caso di Camilla Canepa necessitava di una valutazione migliore, già in base all’età per cui “sarebbe stato meglio usare un vaccino a mRna”.I nuovi vaccini in arrivoCavalieri poi passa a elencare i vaccini in fase di revisione e quelli che sono in dirittura di arrivo.Per Sputnik sono state concluse le ispezioni ai siti e si attendono informazioni ancora mancanti, però, “si tratta di un vaccino ad adenovirus, di cui non sappiamo quale sarà il futuro, anche se come Ema ci baseremo solo sul rapporto rischi-benefici per l’approvazione”. A settembre sarà disponibile un altro siero mRna, il Curevac che “sopperirà alle carenze di AstraZeneca. Nello stesso periodo arriverà Novavax, un vaccino tradizionale che pure sarà utile”.

