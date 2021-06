https://it.sputniknews.com/20210613/lassessore-alla-salute-del-lazio-il-ministero-smetta-di-fare-scaricabarile-sugli-open-day-11717052.html

L’assessore alla Salute del Lazio: “Il ministero smetta di fare scaricabarile sugli Open day”

D’Amato parla di errori clamorosi nella gestione del vaccino AstraZeneca che hanno creato dubbi nella popolazione e problemi alle Regioni. 13.06.2021, Sputnik Italia

Il Lazio è una delle Regioni italiane che ha utilizzato gli Open day con AstraZeneca per aumentare la base della popolazione vaccinata e adesso che la decisione è stata messa all’indice il titolare della Salute regionale non ci sta a passare per il capro espiatorio.In un’intervista a Repubblica l’assessore Alessio D’Amato difende la scelta di lanciare le giornate di vaccinazioni e chiede al ministero della Salute di non fare “scaricabarile”.Per D’Amato i giovani vaccinati con il siero anglosvedese sono una “quota residuale” e ai maturandi è stato somministrato Pfizer.Servono indicazioni chiareD’Amato chiede un “sì o un no”, perché le autorità sanitarie e il Cts devono dire “le cose chiaramente. Spesso non succede”. Errori clamorosiL’assessore non fa sconti e ribadisce che sul vaccino AstraZeneca ci sono stati “errori clamorosi dettati dalla scarsa chiarezza”. La campagna vaccinale procedeD’Amato spiega che la maggioranza delle somministrazioni di AstraZeneca per giugno e luglio nel Lazio riguardano over 60 e quindi si procederà come da prassi “Andiamo avanti regolarmente, abbiamo avuto giornate con molte somministrazioni. Paradossalmente abbiamo però molte richieste di chiarimenti da chi vorrebbe ricevere AstraZeneca anche come seconda dose”.

