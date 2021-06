https://it.sputniknews.com/20210613/la-cina-stronca-il-g7-finiti-da-tempo-i-giorni-in-cui-le-decisioni-spettavano-a-unelite-di-paesi-11716604.html

La Cina stronca il G7: "Finiti da tempo i giorni in cui le decisioni spettavano a un'élite di Paesi"

Nella tre giorni in Cornovaglia, i capi di Stato e Governo stanno mettendo a punto una strategia comune sulle sfide globali, come l'uscita dalla pandemia, i... 13.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-13T11:00+0200

Il formato del G7 è obsoleto. Così Pechino stronca il gruppo dei sette riunito fino a domenica in Cornovaglia per il primo vertice dall'inizio della pandemia, su cui si dovrà fare il punto proprio su una strategia comune per affrontare la sfida rappresentata da Cina e Russia. Il commento arriva a stretto giro dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esortato gli altri leader delle nazioni del G7 a rilasciare una dichiarazione forte sul lavoro forzato in Cina durante i lavori della seconda giornata del vertice.Per contrastare l'ascesa del gigante asiatico Joe Biden ha proposto una Via della Seta occidentale, alternativa a quella di Pechino, con un meccanismo di investimenti trasparenti nei Paesi in via di sviluppo. Inoltre Usa e Regno Unito, all'arrivo a Caris Bay, hanno firmato la Carta Atlantica, un accordo storico per rafforzare le alleanze con "tutti i partner che condividono i nostri valori democratici e a contrastare gli sforzi di coloro che cercano di minare le nostre alleanze e istituzioni", si legge nel testo.La Cina ha ripetutamente definito il tentativo dei Paesi del gruppo di contenere la crescita della Cina il residuo di un lungo passato colonialista.

