Il Giappone aprirà un'inchiesta dell'Antitrust su Google ed Apple

I due colossi tecnologici americani erano stati bersaglio di un'indagine simile da parte dell'Ue, aperta nel giugno 2020. 13.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-13T20:17+0200

Il governo giapponese ha annunciato un'indagine sulle attività dei colossi tecnologici statunitensi, Apple e Google, per delle presunte violazioni dell'antitrust.Lo riporta il quotidiano Nikkei, che precisa come nel corso del mese di giugno sarà creata una commissione governativa d'inchiesta sulla connessione tra i produttori di smartphone nazionali e le società statunitensi.Attualmente, la quota dei sistemi operativi per smartphone Apple iOS e Google Android rappresenta circa il 90% del mercato giapponese. Qualora dovessero essere portate alla luce eventuali attività sospette, il Giappone potrebbe inasprire le sue normative antitrust.Un anno fa, la Commissione Europea ha avviato un'indagine per valutare se Apple stesse violando le norme antitrust dell'UE per gli sviluppatori di app sulla distribuzione dei loro prodotti attraverso l'App Store.Secondo il parere preliminare della Commissione UE, Apple avrebbe ostacolato la libera concorrenza nel mercato UE nel campo delle app musicali.

