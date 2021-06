https://it.sputniknews.com/20210613/il-g7-si-chiude-con-agenda-condivisa-su-cina-ambiente-e-covid-draghi-protagonista-11724052.html

Il G7 si chiude con agenda condivisa su Cina, ambiente e Covid. Draghi protagonista

Il G7 si chiude con agenda condivisa su Cina, ambiente e Covid. Draghi protagonista

Il premier italiano ha parlato di un accordo "ambizioso" sul clima, di "competizione e franchezza" con Pechino e di un miliardo di dosi di vaccini da donare ai... 13.06.2021

Si è chiusa la tre giorni del G7 di Cornovaglia affidato alla presidenza britannica. Una riunione che ha visto il debutto internazionale del presidente americano Joe Biden che ha “riallacciato” i rapporti con le democrazie occidentali dopo la burrascosa presidenza Trump. Un G7 che ha visto al centro del dibattito la pandemia, a cui porre fine nel 2022, la richiesta di un’indagine sull’origine del coronavirus, il rapporto dell’Occidente con la Cina, un’azione mondiale per la lotta ai cambiamenti climatici e la donazione di un miliardo di dosi di vaccino ai Paesi più poveri.Tutti temi in cui il premier italiano Mario Draghi, che ha parlato di “atmosfera positiva ma realistica” al summit, ha avuto un ruolo da protagonista che gli è stato riconosciuto anche dal premier britannico Boris Johnson.La Cina al centro del dibattitoTra i temi che anche Draghi ha illustrato nella conferenza stampa conclusiva e che hanno tenuto banco nelle riunioni, il rapporto con la Cina. Per Draghi l’obiettivo è “cooperare” con Pechino in vista del G20, della lotta ai cambiamenti climatici e “per la ricostruzione del mondo” post-pandemia. Questo dialogo, però, avverrà “un maniera franca, dicendo qual è la nostra visione del mondo”. E il presidente francese Emmanuel Macron ha voluto sottolineare che il G7 "non è un club ostile alla Cina", ma un "insieme di democrazie" che vogliono "lavorare con la Cina su tutti i dossier mondiali", malgrado le differenze.Gli Usa di Biden centraliLa prima riunione internazionale di spicco per il presidente americano Joe Biden ha sancito il ritorno di Washington in uno scacchiere internazionale con un atteggiamento costruttivo e dinamico e non soltanto di stampo protezionista.Il meeting tra Draghi e Biden è andato “molto, molto bene” ed è servito a “riaffermare un rapporto antico” che andava “consolidato” tra i due Paesi.Personalmente, ha aggiunto il premier, “è stato un rivedersi, ci conoscevamo da tanto tempo: è stato un piacevole rientro". Il clima: è ora di agireI potenti del G7 hanno posto le basi anche per “un accordo ambizioso e duraturo” sul clima e sulla transizione ecologica, con le parole di Draghi.E nella riunione è emersa "la necessità di destinare una quota importante di investimenti per la ricostruzione" dopo il Covid "alla Green Recovery". "Sulla strada per la Cop 26. I partner del G7 stanno firmando un importante impegno congiunto per l'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050”, ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e “faremo tutto il possibile per attenerci all'1,5%". La lotta alla pandemiaAl G7, secondo fonti italiane, “è emerso il chiaro obiettivo di vaccinare la popolazione mondiale e mettere fine alla pandemia nel 2022".E entro il 2022, ha annunciato Johnson, sarà donato un altro miliardo di dosi di vaccini, un "trionfo"."Abbiamo fatto progressi nel ristabilire la credibilità americana fra i nostri amici più stretti - ha detto Biden - C'è accordo sul lavorare insieme per prevenire, anticipare e affrontare pandemie future". Il testo conclusivo La riunione del G7 ha “partorito” un documento conclusivo comune intitolato "Agenda condivisa per una azione globale per ricostruire meglio".I punti principali del documento, di 25 pagine, sono sei: La campagna vaccinale prosegueIl premier nel corso della conferenza ha voluto anche rassicurare sulla campagna vaccinale italiana che prosegue: "Dopo aver sentito Figliuolo posso rassicurare che il piano vaccinale continua: non ci sono incertezze né timori che non possa andare in porto".Per il premier i dubbi e le criticità sono state chiarite e “c'è adesione spontanea delle Regioni" alle linee del governo.

