https://it.sputniknews.com/20210613/g7-consegnera-23-mld-di-vaccini-ai-paesi-in-via-di-sviluppo-11720598.html

G7 consegnerà 2,3 mld di vaccini ai paesi in via di sviluppo

G7 consegnerà 2,3 mld di vaccini ai paesi in via di sviluppo

I paesi membri del G7 forniranno ai paesi in via di sviluppo 2,3 miliardi di dosi di vaccino anti-Covid entro la fine del 2022. Lo ha annunciato il cancelliere... 13.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-13T15:08+0200

2021-06-13T15:08+0200

2021-06-13T15:08+0200

politica

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0d/11720563_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aaada056ea1a51d0e843816ca35558f8.jpg

La Merkel ha rilevato che la produzione del vaccino dovrebbe essere avviata anche in Africa ed ha specificato che l'azienda BioNTech, creatore del vaccino Comirnaty, sta lavorando in questa direzione.Il cancelliere ha rilevato che la produzione del vaccino dovrebbe essere avviata anche in Africa. L'azienda BioNTech, il creatore del vaccino Comirnaty, sta lavorando in questa direzione, ha affermato.Il vertice del G7 si è svolto nella contea britannica della Cornovaglia dall'11 al 13 giugno. E' il primo incontro dei leader del G7 in presenza fisica dal 2019.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica, mondo