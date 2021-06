https://it.sputniknews.com/20210613/firenze-pirata-su-monopattino-investe-pedone-di-83-anni-e-grave-11725203.html

Firenze: pirata su monopattino investe pedone di 83 anni, è grave

Firenze: pirata su monopattino investe pedone di 83 anni, è grave

L'uomo, un commercialista di 83 anni, è ora ricoverato all’ospedale per un edema cerebrale ma non sembra in pericolo di vita. 13.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-13T19:20+0200

2021-06-13T19:20+0200

2021-06-13T19:20+0200

toscana

incidente

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/9556695_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_61ecad718a78e7c2c6f15ead067c9dc7.jpg

Giovedì pomeriggio un incidente nella centralissima via Lamarmora, a Firenze, ha coinvolto un anziano commercialista che è stato investito da un pirata in monopattino mentre si trovava sul marciapiede. L'uomo aveva appena parcheggiato la sua auto in garage per rincasare."Quel pirata ha scaraventato sull’asfalto mio marito ed è scappato via sul suo monopattino. Lasciare per terra un uomo di 83 anni... non ho parole" ha commentato la moglie.L’uomo ha sbattuto la testa a terra, facendo appena in tempo a scorgere in lontananza il ’pirata’ del monopattino che si allontanava a grande velocità.Il giorno dopo l'uomo si è sentito male ed è stato portato d'urgenza in ospedale. Le condizioni, inizialmente molto gravi si sono poi stabilizzate anche se l'anziano è ancora ricoverato in ospedale."I suoi collaboratori mi hanno detto che si è sentito male all’improvviso. I ragazzi dello studio di sono subito accorti della gravità della situazione: mio marito ha avuto un’improvvisa crisi epilettica e non riusciva più a parlare. Poi ha perso i sensi" ha raccontato la moglie.Quest'ultima ha poi dichiarato di voler trovare il responsabile dell'incidente, affermando la pericolosità di una mancata regolazione sull'uso dei monopattini.

https://it.sputniknews.com/20210511/rapporto-incidenti-su-monopattino-al-primo-posto-lombardia-seguono-toscana-e-piemonte-10533935.html

toscana

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

toscana, incidente, italia