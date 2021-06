https://it.sputniknews.com/20210613/federcalcio-danese-christian-eriksen-in-condizioni-stabili-11718358.html

Federcalcio danese: "Christian Eriksen in condizioni stabili"

Federcalcio danese: "Christian Eriksen in condizioni stabili"

Dopo i momenti di terrore vissuti ieri, la Federazione danese ha voluto rassicurare tutti gli appassionati circa le condizioni di saluti del centrocampista... 13.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-13T12:39+0200

2021-06-13T12:39+0200

2021-06-13T12:39+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0d/11718333_0:129:2907:1764_1920x0_80_0_0_0c14d0b18c43111ab8e4a98c718ecc2d.jpg

Buone notizie per quanto riguarda Christian Eriksen, il centrocampista dell'Inter e della nazionale di calcio della Danimarca, svenute sabato durante il match contro la Finlandia valido per Euro 2020.Le sue condizioni di salute sono state definite stabili, stando a quanto riferito dalla Federcalcio danese in un comunicato, sebbene la star resti sotto osservazione in ospedale.Il malore di EriksenChristian Eriksen è crollato in campo privo di coscienza mentre cercava di recuperare il possesso durante la gara di apertura di Euro 2020 della Danimarca contro la Finlandia a Copenaghen sabato sera.Il capitano danese Simon Kjaer è stato acclamato come un eroe dopo aver fornito assistenza medica urgente al suo compagno di squadra mentre i primi soccorritori si sono precipitati per fornire assistenza medica ad Eriksen.Dopo una sospensione fino alle 20.30, le squadre sono rientrate in campo per giocare la seconda parte del match, che ha visto uscire vittoriosa la FInlandia, che si è imposta grazie alla rete dell'attaccante Joel Pohjanpalo, arrivata al 60'.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo