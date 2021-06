https://it.sputniknews.com/20210613/euro-2020cancelo-del-portogallo-positivo-al-covid-al-suo-posto-dalot-11719413.html

Euro 2020:Cancelo del Portogallo positivo al Covid, al suo posto Dalot

Brutto colpo per la nazionale del Portogallo che dovrà rinunciare ad un titolare, attualmente in isolamento. Negativo il resto della squadra. 13.06.2021, Sputnik Italia

João Cancelo, esterno del Manchester, è costretto ad uno stop. A fermarlo il risultato del tampone arrivato domenica mattina da cui risulta la sua positività al Covid-19. Un brutto colpo per la nazionale del Portogallo che al suo posto chiama il terzino milanista Diogo Dalot. E' il suo esordio nella Seleção lusitana. In conformità con il protocollo Covid-19 definito dalla UEFA prima delle partite di EURO 2020, questo sabato giocatori e staff si sono sottoposti al test molecolare. L'esito è stato negativo per tutta la squadra, tranne per Cancelo che è stato messo in isolamento ma sta bene. Le autorità ungheresi sono state immediatamente informate del rispetto delle procedure anti-Covid disposte dal protocollo Uefa, in un gruppo con un alto tasso di copertura vaccinale. Dalot, terzino del Manchester United, quest'anno ha giocato nel campionato italiano indossando la maglia del Milan. Protagonista degli Europei U21, chiusi al secondo posto dal Portogallo, è stato richiamato da Dubai, dove si trovava in vacanza con la fidanzata, per il suo debutto con la nazionale maggiore

