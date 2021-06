https://it.sputniknews.com/20210613/etna-nuova-eruzione-lavica-dal-cratere-sud-est---foto-11715995.html

Etna, nuova eruzione lavica dal cratere Sud-Est - Foto

Il nuovo fenomeno parossistico è stato rilevato monitorato dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania. 13.06.2021, Sputnik Italia

Una nuova, spettacolare eruzione dell'Etna, con un'intensa fontana lavica si è prodotta nella serata di ieri, innalzandosi dal cratere Est.Nel complesso sono stati rilevati due trabocchi lavici: il primo ha raggiunto una quota di circa 2.800 metri sul livello del mare, con il secondo che invece si è propagato in direzione Est, spingendosi fino all'alto orlo occidentale della desertica valle del Bove. L'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania ha registrato valori alti relativi all'ampiezza del tremore vulcanico, con un trend che è stato definito in incrementoGli strumenti dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania registrano valori alti dell'ampiezza del tremore vulcanico, con un trend in incremento. L'attività infrasonica ha mostrato un'elevata frequenza di accadimento delle esplosioni. Le stazioni sommitali della rete clinometrica hanno invece rilevato una modesta variazione legata all'attività di fontana di lava.

