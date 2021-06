https://it.sputniknews.com/20210613/covid-a-foggia-vaccinati-i-migranti-che-lavorano-nei-campi-lavoro-e-salute-vanno-insieme-11719209.html

Covid, a Foggia vaccinati i migranti che lavorano nei campi: “Lavoro e salute vanno insieme”

All’hub vaccinale di Coldiretti Foggia oggi sono stati vaccinati i lavoratori delle aziende agricole della provincia, la maggior parte dei quali stranieri... 13.06.2021, Sputnik Italia

A fine giornata sono circa 350 i vaccini somministrati ai lavoratori delle aziende agricole della provincia di Foggia, quasi tutti migranti dell’associazione Ghetto Out – Casa Sankara, nel primo degli appuntamenti organizzati dalla Coldiretti per la vaccinazione aziendale. “La giornata sta andando molto bene”, ha detto a Sputnik Italia Teresa De Petro di Coldiretti Puglia, precisando che il vaccino somministrato è Pfizer.In una nota, il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia, ha precisato che “nostro obiettivo prioritario è garantire sicurezza ai migranti anche sul fronte sanitario”.La Coldiretti ricorda che in Puglia è ottenuto da mani straniere più di un quarto del Made in Italy a tavola, con oltre 38mila lavoratori stranieri che forniscono il 22,4% del totale delle giornate di lavoro: solo nella provincia di Foggia si contano oltre 973mila giornate di lavoro fornite da lavoratori stagionali stranieri, il 27,61% del totale delle giornate di lavoro necessarie al settore.Il referente di Casa Sankara – Ghetto Out, Mbaye Ndiaye, ha sottolineato che “proteggendo i nostri ragazzi si proteggono anche gli altri”. Dopo Foggia, nei prossimi giorni verranno vaccinati i lavoratori agricoli negli hub Coldiretti di Molfetta, Lecce e Taranto. Coldiretti Puglia ha predisposto con la Regione Puglia e le Asl competenti a livello provinciale il piano operativo per accelerare la campagna vaccinale nelle aree rurali, dove ha già 12 hub ritenuti ‘eleggibili’ della Protezione Civile nazionale. "Green card importante per i lavoratori"Pietro Piccioni, delegato confederale di Coldiretti Foggia, ha messo in evidenza quanto sia importante la green card per i migranti nel pieno della raccolta di frutta e verdura.

